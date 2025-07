Empoli per Ilie e Pellegri il dado è tratto Ioannou e Obaretin altri nomi concreti

Empoli si prepara a rinforzarsi con nomi di spicco come Ilie e Pellegri, pronti a lasciare il Nizza e unirsi alla nuova avventura azzurra. Dopo l’arrivo già annunciato di Edoardo Saporiti, la dirigenza toscana punta a consolidare il reparto offensivo con giovani talenti di prospettiva. La trattativa con il club francese sembra ormai in porto, e l’obiettivo è avere i nuovi acquisti in campo già nelle prossime ore, pronti a fare la differenza.

di Simone Cioni EMPOLI Rares Ilie e Pietro Pellegri dovrebbero essere il secondo e il terzo acquisto ufficiale dell’ Empoli dopo l’attaccante esterno ex Lucchese Edoardo Saporiti. La trattativa con il Nizza, club francese della Ligue 1 che ne detiene il cartellino, per il giovane trequartista rumeno è ormai in dirittura d’arrivo. La speranza, in casa azzurra, è quella di averlo a disposizione già domani per il primo allenamento stagionale agli ordini di Guido Pagliuca. Mancano soltanto i dettagli e già oggi il talento dell’Under 21 della Romania, che negli ultimi sei mesi della scorsa stagione ha militato in B col Catanzaro, potrebbe diventare azzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Empoli, per Ilie e Pellegri il dado è tratto. Ioannou e Obaretin altri nomi concreti

