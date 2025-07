I calendari di Coppa e campionato Correggio esordirà a Trissino

Scopri i calendari di coppa e campionato del Correggio, che esordirà a Trissino, creando subito entusiasmo tra i tifosi. Dopo l’annuncio dei gironi di Serie A2, ecco le date ufficiali del torneo e della Coppa Italia, con il turno preliminare in anticipo rispetto al campionato. Con Correggio e Scandiano in gironi diversi, il derby rimane un sogno per ora, riservato ai play-off. Il nuovo corso del Correggio, guidato dal mister Ramon Pardo, promette spettacolo e conquista.

Due giorni dopo la composizione dei gironi del campionato di Serie A2, ecco arrivare i calendari, sia della Coppa Italia che gioca il turno preliminare in anticipo sul campionato, sia dello stesso torneo di A2. Come noto Correggio e Scandiano sono in due gironi diversi e quindi non ci sarà il derby, possibile solo nei play-off ai quali accedono le prime quattro classificate di ogni girone. Nel girone A, Correggio del nuovo mister Ramon Pardo esordisce domenica 3011 a Recoaro, la prima in casa è la domenica seguente col Seregno. Nel girone B, il Centro Palmer Roller Scandiano, invece, debutta sabato 2911 in casa con l’Hockey Viareggio, quello successivo è a Castiglion della Pescaia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I calendari di Coppa e campionato. Correggio esordirà a Trissino

