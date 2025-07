Se il servizio è gratis il prezzo sei tu | i big del porno online tra verifiche d’età e privacy

Se il servizio online è gratuito, c’è sempre un prezzo nascosto: la tua privacy e i tuoi dati personali. I giganti del porno e delle piattaforme digitali si confrontano con verifiche d’età e norme sulla privacy, sollevando interrogativi cruciali su cosa siamo disposti a sacrificare per accedere a contenuti gratis. Un equilibrio delicato tra convenienza e tutela, che ci invita a riflettere: fino a che punto possiamo permetterci di essere vulnerabili?

"Se il servizio è gratis, il prezzo sei tu". Questo concetto, attribuito al filosofo ed informatico Jason Lanier e rilanciato dal fortunato documentario Netflix The Social Dilemma, fa il paio col classico Non esistono pasti gratis,

