Il nostro futuro è scritto nel perdono

Il nostro futuro 232 si traccia nel perdono, un atto potente e rivoluzionario che apre le porte alla redenzione e alla speranza. Nel suo nuovo saggio «La via del perdono davanti al male incombente», Julia Kristeva ci guida in un viaggio tra le pieghe dell’anima, esplorando come il perdono possa trasformare il male in opportunità di crescita e rinascita. Un invito a riscoprire la forza del cuore e a scrivere un domani più compassionevole.

Si intitola «La via del perdono davanti al male incombente» il saggio di Julia Kristeva pubblicato sul nuovo numero di Vita e Pensiero, il bimestrale di cultura e dibattito dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in uscita venerdì 11 luglio (numero 3 di maggio-giugno). Filosofa, filologa e psicanalista francese di origine bulgara, Kristeva riflette sul concetto di perdono: chiedere perdono per il male fatto e concedere il perdono per il male subito sono condizioni necessarie perché l'avvenire cessi di ripetere il passato e rinasca la speranza. Nel nuovo numero anche l'Editoriale di monsignor Claudio Giuliodori su «Leone XIV, un Papa mite e umile di cuore»; i contributi di Enrico Reggiani su «L'Irlanda fra cristianesimo e secolarizzazione» e di Michele Faioli su «Intelligenza artificiale e mercato del lavoro»; gli approfondimenti del vescovo e monaco cistercense Erik Varden su «Schola Dei o schola DEI? A lezione da san Benedetto» e di Nicolangelo D'Acunto su «La prima costituzione fu monastica e medievale». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il nostro futuro è scritto nel perdono

