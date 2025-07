Cena alla Casa Bianca Netanyahu propone il Nobel per la Pace a Trump |   Pura ammirazione

Durante una cena alla Casa Bianca, Netanyahu ha sorprendentemente proposto a Trump la candidatura al Nobel per la Pace, un gesto di pura ammirazione che riflette la stretta alleanza tra i due leader. Mentre alcuni temi delicati restano irrisolti, come il cessate il fuoco a Gaza e i colloqui con l’Iran, questa proposta evidenzia l’importanza strategica di un’alleanza che potrebbe influenzare il futuro della regione. La portavoce di Trump ha dichiarato che...

Durante una cena alla Casa Bianca, il primo ministro israeliano Netanyahu ha portato in omaggio al presidente americano Trump una proposta significativa: la candidatura di Trump al Premio Nobel per la Pace. Nonostante la forte alleanza tra i due, alcuni temi restano aperti, tra cui la questione del cessate il fuoco a Gaza e la ripresa dei dialoghi con l’Iran. Il cessate il fuoco a Gaza e i colloqui con l’Iran. Secondo la portavoce di Trump, il cessate il fuoco a Gaza è la sua “massima priorità ”, sebbene non sia certo che ciò avvenga secondo le condizioni desiderate da Netanyahu. Inoltre, un’altra questione di contrasto riguarda il ritorno al dialogo diplomatico con l’Iran. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it