Inter Leoni la priorità poi si ragionerà sulle cessione Calhanoglu in primis

L’Inter si concentra sulla solidità difensiva, puntando tutto su Leoni del Parma come priorità assoluta. Solo dopo aver chiarito le uscite, tra cui quella di Calhanoglu, si potrà valutare il mercato in entrata. La strategia è chiara: rinforzare la retroguardia per ripartire con maggior sicurezza. Con questa logica, il club mira a costruire una squadra più forte e coesa, pronta a sfidare ogni avversario.

Inter, Leoni del Parma è la priorietà per sistemare la difesa: dopo di lui ogni nuovo acquisto dipenderà dal mercato in uscita Priorità alla difesa, con il nome di Leoni in cima alla lista, ma ogni nuovo arrivo in casa Inter dipenderà dalle cessioni. È quanto emerso dal summit tra Cristian Chivu e la dirigenza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, Leoni la priorità, poi si ragionerà sulle cessione, Calhanoglu in primis

In questa notizia si parla di: inter - leoni - priorità - ragionerà

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.