Valentino spari in casa sua | cos’è successo

Una sera di paura e tensione ha scosso la tranquilla villa di Valentino Garavani, celebre stilista italiano, durante un tentativo di rapina avvenuto domenica 6 luglio a Roma. Due malviventi, a bordo di una Fiat Panda, hanno cercato di entrare per rubare gioielli e oggetti di valore, ma la presenza dello stilista e dei suoi collaboratori ha impedito il peggio, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale la sicurezza anche tra le mura di casa.

Un tentativo di rapina ha gettato nel panico la villa di Valentino Garavani, celebre stilista italiano, nella serata di domenica 6 luglio intorno alle 19. L’abitazione, situata sull’Appia Antica a Roma, è stata presa di mira da due malviventi che, a bordo di una Fiat Panda, hanno cercato di accedere alla proprietà con l’obiettivo di sottrarre gioielli e altri oggetti di valore. La presenza in casa dello stilista, insieme ai collaboratori domestici e alcuni ospiti, ha reso ancora più delicata la situazione. L’intervento tempestivo del personale di vigilanza ha impedito che il piano criminale andasse a buon fine. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Valentino, spari in casa sua: cos’è successo

In questa notizia si parla di: valentino - spari - casa - successo

Valentino, rapina e spari nella villa dello stilista: lui era in casa - In una cornice da sogno, tra i quieti cromatismi dell’Appia Antica, si è consumata una notte di paura e colpi di scena.

Perché il ventilatore ci fa sentire fresco nonostante ci spari aria a temperatura ambiente? #geopop #imparacongeopop #figononlosapevo #caldo #estate Vai su Facebook

Tentata rapina nella villa di Valentino a Roma (lui era in casa). Paura e spari; Valentino, ladri nella villa dello stilista a Roma mentre lui è in casa. Gli spari in giardino e la paura; Carlo Pernat: «Valentino Rossi dopo la morte di Simoncelli sparì per oltre due mesi e papà Paolo ci era rimasto male. Si sentiva in colpa, non è stato più quello di prima».

Valentino Garavani, ladri nella villa dello stilista a Roma mentre lui è in casa. Gli spari in giardino e la paura - Domenica sera di paura nella villa romana di Valentino Garavani, celebre stilista e icona dell’alta moda internazionale. msn.com scrive

Tentata rapina nella villa di Valentino a Roma (lui era in casa). Paura e spari - Momenti di paura nella tenuta sull'Appia Antica, domenica sera verso le 19 una coppia di malviventi ha tentato di fare ... Scrive affaritaliani.it