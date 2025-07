Netanyahu incontra Trump alla Casa Bianca | L’ho candidato al Nobel per la pace

detto da te, ha un significato ancora più profondo», ha risposto Trump con un sorriso, sottolineando come questa collaborazione possa aprire nuove strade di pace e stabilità nella regione. Un incontro che segna un passo importante verso un futuro di dialogo e speranza.

Durante una cena alla Casa Bianca, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto di aver candidato Donald Trump al Premio Nobel per la pace, consegnandogli una lettera indirizzata al comitato norvegese. «Mentre parliamo sta forgiando la pace in un Paese, in una regione dopo l’altra», ha detto Netanyahu, «voglio esprimere l’apprezzamento e l’ammirazione non solo di tutti gli israeliani, ma del popolo ebraico. Te lo meriti». «Detto da te, ha davvero un grande significato», è stata la risposta del presidente americano. L’incontro, avvenuto a porte chiuse nella Blue Room, ha segnato il terzo faccia a faccia tra i due leader da quando Trump è tornato alla Casa Bianca e il primo dopo la guerra in Iran. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Netanyahu incontra Trump alla Casa Bianca: «L’ho candidato al Nobel per la pace»

