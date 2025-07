Kouame un’estate difficile

prossima stagione potrebbe rappresentare il vero punto di svolta per lui. Con la sua determinazione e dedizione, Kouame ha le potenzialità per riscattarsi e confermare tutto il suo valore in maglia viola. Ora il suo futuro dipende dalla capacità di reagire alle difficoltà e di sfruttare al massimo questa opportunità di rinascita. E la domanda che ci poniamo è: sarà lui a scrivere il suo nuovo capitolo?

Definirlo una "grana" non sarebbe forse corretto nei confronti di un giocatore che, nonostante dei numeri oggettivamente deludenti, per la maglia della Fiorentina ha sempre dato tutto. Al punto da andare a fare persino la voce grossa in sala stampa, quando per la prima volta fu insignito della fascia di capitano lo scorso settembre. Però è chiaro che quella che si appresta a vivere Christian Kouame sarà un’estate molto particolare, che la società viola stessa - quando a gennaio ha deciso di darlo in prestito all’ Empoli a pochi mesi dal rinnovo - avrebbe voluto volentieri evitare. La storia recente legata all’ivoriano è nota: trasferitosi in azzurro nel mercato invernale (dopo aver messo assieme a Firenze il bottino di un gol in 27 gare), l’ex Genoa ha dovuto fare i conti ancora con la sfortuna, visto che lo scorso 6 aprile - in un’azione di gioco contro il Cagliari - si è lesionato il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kouame, un’estate difficile

In questa notizia si parla di: kouame - estate - difficile - christian

Abbiamo appreso che la Juventus ha messo sul mercato Nico Gonzalez, dopo le deludenti prestazioni nella stagione appena trascorsa. L'argentino è stato acquistato dalla Fiorentina la scorsa estate per circa 40 milioni di euro, bonus compresi. Un i Vai su Facebook

Kouame, un’estate difficile; Kouame: ‘Il nostro obiettivo è rimanere in Serie A’; Christian Kouame La presentazione in azzurro : Scegliere di venire a Empoli è stato semplice.

Kouame, un’estate difficile - Definirlo una "grana" non sarebbe forse corretto nei confronti di un giocatore che, nonostante dei numeri oggettivamente deludenti, per la maglia della Fiorentina ha sempre dato tutto. Lo riporta sport.quotidiano.net

Christian Kouame La presentazione in azzurro : "Scegliere di venire a Empoli è stato semplice" - MSN - In attesa di quello in campo, l’impatto di Christian Kouame nell’ambiente Empoli è stato sicuramente ottimo. Segnala msn.com