Spari e paura rapina nella villa di Valentino! Lui era in casa Cosa è successo

Una serata di paura sulla storica Appia Antica: domenica, intorno alle 19, due ladri a bordo di una Fiat Panda hanno tentato di svaligiare la villa di Valentino Garavani, ma il loro piano è stato sventato dall'intervento tempestivo del vigilante. L'episodio ha scosso l'ambiente, testimoniando ancora una volta la vulnerabilità delle residenze di alto valore. La vicenda si conclude con un successo inatteso nella difesa del patrimonio dello stilista.

Domenica sera, verso le 19, la villa dello stilista Valentino Garavani, situata sull’Appia Antica a Roma, è stata teatro di un tentativo di furto che ha sconvolto i presenti. Due ladri, a bordo di una Fiat Panda, hanno cercato di entrare nella tenuta per rubare gioielli e altri beni preziosi. Tuttavia, il loro piano è fallito quando sono stati intercettati dal vigilante della tenuta, che ha prontamente reagito mettendo in fuga i malviventi. L’intervento del vigilante e la fuga dei ladri. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i ladri sono stati avvistati dal vigilante grazie alle telecamere di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Spari e paura, rapina nella villa di Valentino! “Lui era in casa”. Cosa è successo

