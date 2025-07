Rimini la protesta dei tifosi | corteo in città | Meritiamo di più il club faccia chiarezza

I tifosi del Rimini scendono in strada con passione e determinazione, rivendicando rispetto e chiarezza sul futuro del loro amato club. In un corteo colorato e acceso, tra fumogeni e bandiere sventolanti, esprimono il loro desiderio di trasparenza e unità. La loro voce rappresenta il cuore pulsante della tifoseria, che non si arrende e lotta per tutelare l'identità biancorossa. La loro protesta è un richiamo forte a chi gestisce il club: il Rimini merita di più.

Chiedono rispetto, chiedono spiegazioni. E lo fanno come sempre a modo loro. Scendendo in strada, in mezzo alla gente. Accendendo qualche fumogeno e sventolando bandiere. Hanno a cuore il destino del Rimini e in trecento, biancorosso più biancorosso meno, ieri hanno sfilato dalla sede del club fino a piazza Cavour, davanti a Palazzo Garampi. Le questioni societarie degli ultimi mesi sono un film già amaramente visto per chi segue la squadra della città da più di qualche anno. Ma questa volta il peggio è arrivato quasi inaspettatamente. Si danno appuntamento davanti alla sede del club di via XX Settembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rimini, la protesta dei tifosi: corteo in città: "Meritiamo di più, il club faccia chiarezza"

