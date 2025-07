Due malati alla Consulta | Stop eutanasia

In un momento cruciale per i diritti dei malati, la Corte costituzionale si confronta con il caso di una donna impossibilitata ad accedere al suicidio assistito, mentre una coppia di pazienti si oppone fermamente alla pratica. La discussione apre un dibattito acceso sulla libertĂ di scelta e la dignitĂ umana, mettendo in luce le sfide etiche e legali che coinvolgono la fine della vita. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa delicata battaglia.

Oggi la Corte costituzionale affronta il caso della donna che non può accedere al suicidio assistito e chiede che la «dolce morte» possa essere somministrata dal suo medico. Una coppia di pazienti vuole essere ascoltata per ribadire il proprio no alla pratica.

