VIGOR SENIGALLIA In arrivo un under da un vivaio di serie A

Vigor Senigallia si appresta a vivere un'altra settimana all'insegna delle grandi novità, con l'arrivo di un giovane talento dal vivaio di Serie A, forse dal Torino. Questa potrebbe essere la mossa decisiva per completare la rosa e rafforzare il progetto di mister Giuseppe Magi. Le speranze sono alte: sarà questa la settimana della svolta per la squadra? Rimanete sintonizzati, perché l’azione è appena cominciata.

Un’altra settimana che si preannuncia ricca di novità per la Vigor Senigallia. Tanto è stato fatto, ma ancora l’opera di completamento della squadra, orchestrata da mister Giuseppe Magi e dal direttore sportivo Moroni, non è ancora completa. Potrebbe essere la settimana giusta per accogliere uno o più under. È in arrivo un classe 2007, le voci dicono da un vivaio di Serie A, forse addirittura dal Torino. Potrebbe anche essere la settimana della firma del nuovo perno di centrocampo. Mister Magi non ha fretta, lo ha fatto capire chiaramente: "Non abbiamo fretta, possiamo iniziare la preparazione con qualche elemento in meno, pronto a subentrare, l’importante è scegliere il profilo giusto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - VIGOR SENIGALLIA. In arrivo un under da un vivaio di serie A

Vigor Senigallia e Mauro Antonioli si separano: un addio sereno dopo la salvezza - La Vigor Senigallia e mister Mauro Antonioli si separano con serenità dopo aver raggiunto la salvezza.

