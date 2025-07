Crolla un tetto a Terracina tragedia al ristorante stellato | muore la sommelier Mara Severin Aperta un’inchiesta

Tragedia scuote Terracina, vicino Latina, con il crollo improvviso del tetto di un ristorante stellato che ha provocato decine di feriti e una vittima, Mara Severin, la giovane sommelier di 31 anni. Un dramma che ha lasciato la comunità sgomenta e che ora è al centro di un'indagine aperta dalla Procura. Crolla un tetto a Terracina, ma l'intera città si stringe nel dolore e cerca risposte.

Tragedia a Terracina, non lontano da Latina, nella tarda serata di ieri: il crollo del tetto di un ristorante ha provocato decine di feriti ed una vittima. Non ce l’ha fatta Mara Severin di 31 anni, rimasta coinvolta ieri nel crollo del tetto del ristorante stellato Essenza. La struttura si trova a Terracina, in provincia di Latina. Sull’accaduto la Procura della Repubblica ha giĂ aperto un fascicolo d’inchiesta. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Il cedimento è avvenuto ieri sera intorno alle ore 22. 🔗 Leggi su Notizie.com