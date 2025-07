miracolo loreto iscritto alla b sul filo di lana

Miracolo Loreto, iscritto alla Serie B all’ultimo istante, ha stupito tutti. Dopo un’estenuante corsa contro il tempo, il club ha sfiorato la Serie D, ma grazie alla tenacia di presidente Baldini e ds Ligi, e a un’incredibile rete di solidarietà, sono riusciti a realizzare l’impossibile. Il nome che rimbalza tra gli addetti ai lavori è... Un esempio di speranza e determinazione che scrive una nuova pagina nel calcio italiano.

Miracolo sul filo di lana. Il Loreto si è iscritto ieri mattina alla serie B nazionale nell’ultimo giorno utile sorprendendo tutti, compreso chi ormai lo vedeva costretto a ripartire dalla serie D. In realtà, il nuovo presidente Vincenzo Baldini e il diesse Federico Ligi non si erano ancora arresi e negli ultimi giorni rimasti a disposizione per reperire risorse sono riusciti ad intercettare qualcuno disposto ad aiutarli. Il nome che rimbalza è quello di Consultinvest, l’azienda di promozione finanziaria già sponsor della Vuelle nelle annate 20142017 e poi uscita definitivamente due estati fa dal mondo biancorosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it