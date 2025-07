Osimhen 48 ore decisive | tutta la verità tra Galatasaray Arabia e permanenza al Napoli

Le prossime 48 ore saranno decisive per il destino di Victor Osimhen: tra le opzioni di Galatasaray, Arabia e il Napoli stesso, tutto è ancora in gioco. Il futuro dell’attaccante nigeriano si decide in un battito di ciglia, con la clausola rescissoria che scadrà e aprirà scenari inaspettati. Solo al termine di questo breve ma intenso lasso di tempo sapremo quale strada sceglierà il suo cuore e il suo futuro professionale.

Saranno 48 ore cruciali per il futuro dell'attaccante nigeriano, con le ipotesi Turchia, Arabia e Italia ancora aperte: tutta la verità Due giorni per una svolta che potrebbe diventare definitiva. Almeno questo è quello che si augura il Napoli. Il futuro di Victor Osimhen è ancora appeso a un filo e le strade percorribili, all'8 luglio, sono ancora tre. Tra 48 ore la clausola rescissoria del giocatore non sarà più valida e questo consentirà ai partenopei di poter chiedere qualsiasi cifra per lasciar partire l'attaccante. Se il nigeriano non dovesse trovare nessuna destinazione nelle prossime due giornate, allora la dirigenza partenopea avrà tutto il diritto di trattenerlo in rosa.

Calciomercato Juve, così cambiano le mosse in attacco! Dal dilemma Vlahovic a Osimhen e Gyokeres: tutta la verità sul nuovo bomber - Il calciomercato della Juventus è più vivace che mai, con il futuro dell’attacco che tiene banco tra sorprese e colpi di scena.

Clamoroso: Victor #Osimhen vuole la #Juventus! Niente Arabia o Turchia: attende la scadenza della clausola (15 luglio) per trattare con il #Napoli di Antonio Conte senza vincoli. Strategia in corso. #Calciomercato Vai su X

? Padovan: “Osimhen o va in Arabia o va a Dimaro. De Bruyne? Il campionato ce l’ha già il Napoli…” Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, analizzando le dinamiche del mercato azzurro e le possibilità per Os Vai su Facebook

Napoli, bivio Osimhen: o accetta l’Arabia, o è fuori rosa; Galderisi: Osimhen deve andare alla Juve. non in Arabia. Ai bianconeri serve un giocatore così e a...; Napoli, niente Al-Ahli e Chelsea per Osimhen: fuori rosa e Arabia Saudita, cosa succede adesso.

IL MATTINO - Osimhen, entro giovedì arriveranno due offerte. C'è un'ipotesi clamorosa - L'edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla situazione relativa a Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli. Secondo msn.com

Osimhen ha l’accordo con il Galatasaray ma il Napoli lo ferma: non bastano 60 milioni di euro - Il Galatasaray ha l'accordo totale con Osimhen per un contratto triennale ma bisognerà convincere il Napoli: l'attaccante partirà solo se qualcuno pagherà ... Lo riporta fanpage.it