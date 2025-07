stallo nei negoziati e strage di civili a gaza la tregua resta un miraggio

Situazioni di stallo nei negoziati e una crescente strage di civili a Gaza continuano a minare ogni speranza di pace, facendo sembrare la tregua un miraggio lontano. La recente sessione di colloqui tra Israele e Hamas in Qatar si è conclusa senza progressi concreti, evidenziando le profonde divergenze tra le parti. Tuttavia, la volontà di trattare resta viva: il mondo guarda con apprensione, sperando che il dialogo possa ancora aprire una via verso la pace e la normalità .

Purtroppo, la prima sessione di colloqui indiretti tra Israele e il movimento palestinese Hamas in Qatar si è conclusa senza risultati, confermando lo stallo che va avanti da tempo. A darne notizia è la Reuters, citando fonti interne alla trattativa, secondo le quali permane una distanza tra le richieste delle parti. Tuttavia, si continuerĂ a trattare anche nei prossimi giorni, nel tentativo di trovare un accordo che possa porre fine a una guerra che va avanti da oltre 20 mesi. Un negoziato che appare a dir poco complicato, poichĂ© – sempre secondo quanto trapela dai media – la delegazione israeliana inviata dal primo ministro Benjamin Netanyahu, che nel weekend aveva definito “inaccettabili” le modifiche chieste da Hamas al piano di pace statunitense, non disporrebbe di un mandato sufficientemente ampio per raggiungere un’intesa con il gruppo palestinese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it