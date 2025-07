incendio nella notte famiglia sale sul tetto per sfuggire alle fiamme

Una notte di paura a San Mauro Pascoli, dove una famiglia ha trovato rifugio sul tetto della propria casa per sfuggire alle fiamme di un incendio. Un intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma l’evento ha lasciato tutti sotto shock. La comunità si stringe intorno ai coinvolti mentre si cerca di fare luce sulle cause di questa tragica vicenda. Un episodio che ricorda quanto sia importante la prontezza e la solidarietà in situazioni di emergenza.

San Mauro Pascoli, 8 luglio 2025 –  Tragedia sfiorata nella notte a San Mauro Pascoli. Per sfuggire a fumo e fiamme una famiglia si è infatti rifugiata sul tetto di casa, prima di essere salvata dai vigili del fuoco. L'incendio è avvenuto a San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena), in via Madre Teresa di Calcutta. I soccorsi sono intervenuti in una villetta a schiera e le persone coinvolte sono state affidate al 118 per accertamenti. Il rogo, che ha interessato parte dell'edificio, è stato domato dalle squadre operativ e. Sono in corso le verifiche per determinare le cause.