Le certezze del Diavolo Maignan il primo pilastro | Mike è il nostro capitano Uno dei migliori al mondo

Il calcio è un mondo di certezze e passioni che si rinnovano di stagione in stagione. Tra i volti di Maignan, il primo pilastro, e Mike 232, il nostro capitano tra i migliori al mondo, la squadra si prepara a ripartire con entusiasmo. Con incontri emozionanti tra dirigenza, staff e tifosi, il desiderio di vincere torna a essere il motore. La nuova avventura sta per cominciare: è il momento di scrivere il futuro.

Squadra e staff che transitano sotto gli occhi della dirigenza, per i saluti di Scaroni e Furlani (fischiati dai tifosi), Ibrahimovic e Moncada, insieme a Tare. "Si riparte, la scorsa stagione è andata, guardiamo avanti. L’obiettivo - le parole di Furlani - è quello di sempre: essere competitivi per vincere trofei". Allegri ("bentornato Max", recitava uno striscione) che arriva in compagnia di Leao e parla a lungo, dopo un caloroso abbraccio, con Ibra. Poi Gabbia a tirare il gruppo nel giro di campo, con acclamazione dei circa duemila cuori rossoneri dietro alle reti di recinzione. Sono i primi passi del nuovo Milan che ieri, dopo un primo allenamento mattutino, ha lavorato nel pomeriggio a porte aperte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net