Scuole di montagna verso l’approvazione | più punti in graduatoria agevolazioni mobilità e finanziamenti per affitto e acquisto casa

L’attesissimo DDL per il riconoscimento e la promozione delle scuole di montagna arriva in Parlamento, con l’obiettivo di valorizzare territori spesso trascurati. Nonostante gli emendamenti siano stati respinti, il provvedimento mantiene intatte le sue misure strategiche, che puntano a migliorare l’accesso all’istruzione, alle agevolazioni fiscali e ai finanziamenti per l’abitare. L’articolo Scuole di montagna, verso…

Giunge presso la Camera dei deputati il DDL finalizzato al riconoscimento e alla promozione delle scuole situate in aree montane. Tutti gli emendamenti presentati durante la fase di discussione sono stati respinti, lasciando intatti i contenuti originari del provvedimento, che intende affrontare le specificità dei territori montani attraverso misure mirate a livello scolastico, fiscale e abitativo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Piemonte, dalla Regione oltre 400mila euro per salvare le scuole e gli asili di montagna - La Regione Piemonte ha stanziato 433mila euro per il prossimo anno scolastico, destinati a salvaguardare scuole e asili di montagna.

