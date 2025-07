Jannik Sinner spiega | Con il tetto chiuso mi stavo sentendo un po’ meglio ma Dimitrov meritava di vincere

Jannik Sinner, in un Wimbledon segnato da sfide e imprevisti, ha affrontato l’ottava di finale con determinazione, anche se il ritiro di Dimitrov ha influito sul risultato. Con un fastidio al gomito destro che potrebbe condizionare il suo percorso, Sinner rimane concentrato e pronto a reagire. La sua forza mentale e il talento straordinario sono la chiave per superare queste difficoltà e continuare a sognare nel torneo più prestigioso del tennis.

Jannik Sinner ha superato gli ottavi di finale a Wimbledon 2025 nel peggior modo possibile, usufruendo del ritiro di Grigor Dimitrov (grave infortunio al pettorale) dopo aver perso i due set per 6-3 7-5 e dovendo inoltre fare i conti anche con un fastidio al gomito destro che rischia di condizionare negativamente il prosieguo del suo cammino sui prati londinesi dell’All England Club. Il numero uno del mondo, intervistato da Sky Sport in tarda serata, ha raccontato l’andamento della partita fino al ko del bulgaro sul 2-2 nel terzo set: “ Lui ha giocato in maniera incredibile per un set e mezzo, poi mi ha lasciato qualche chance ed io ho fatto il break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner spiega: “Con il tetto chiuso mi stavo sentendo un po’ meglio, ma Dimitrov meritava di vincere”

