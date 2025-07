golf sergio priani primo sul green del cus primo netto pirazzi secondo pantaleoni

Una giornata calda e umida non ha fermato la passione dei 60 appassionati che si sono sfidati nell’undicesima edizione del Trofeo Nuova Incisoria al Cus Ferrara Golf. Tra colpi precisi e strategie brillanti, il nostro Sergio Priani ha dominato sul green, aggiudicandosi il primo netto e lasciando il pubblico entusiasta. Una gara ricca di emozioni che conferma l’importanza di questa competizione nel panorama golfistico locale. I risultati in campo sono stati sorprendenti e lasciano presagire un futuro ancora più emozionante.

Si è svolta domenica, presso il campo del Cus Ferrara Golf, l'undicesima edizione del Trofeo Nuova Incisoria, gara individuale formula Stableford su 4 categorie. Una giornata calda e umida, tipica di queste prime settimane di luglio, non ha scoraggiato i 60 partecipanti che si sono dati appuntamento per un torneo ormai classico nel calendario estivo del circolo. Nonostante le condizioni climatiche impegnative, i risultati in campo sono stati di buon livello, segno dell'impegno e della preparazione dei giocatori. Vincitore assoluto del Trofeo è risultato Sergio Priani del CUS Ferrara (26 punti lordi), autore di una prestazione solida e regolare, che gli ha consentito di imporsi su un campo reso ancora più tecnico dalle condizioni atmosferiche.