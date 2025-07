Marco Santiangeli ecco il senatore Faenza si affida all’esperta guardia

Marco Santiangeli, il veterano dal grande carisma e leadership, è pronto a guidare i Raggisolaris di Faenza verso nuovi traguardi. Con oltre dieci anni di esperienza tra A2 e Serie B Nazionale, porta in dote un bagaglio di competenza e passione, ideale per ispirare i giovani talenti che ambiscono a conquistare la scena del basket italiano. La sua presenza promette di fare la differenza: ora, il suo talento si mette al servizio del team e dei suoi sogni.

Esperienza, carisma e leadership. I Raggisolaris hanno puntato su uno dei veterani dei massimi campionati italiani, per fare da guida ai tanti giovani ambiziosi che proprio a Faenza cercano la consacrazione in serie B Nazionale. I faentini hanno tesserato Marco Santiangeli, 34enne guardiaala che ha giocato tredici anni consecutivi in A2 e nelle ultime tre stagioni in B Nazionale, due con Roseto e la scorsa alla Virtus Roma. Giocatore che non ha bisogno di presentazioni, Santiangeli è stato dal 2009 al 2016 a Jesi in A2 dove ha vinto anche una Coppa Italia e sempre nel secondo campionato nazionale è salito in A1 nel 2019 con la Virtus Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net