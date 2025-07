Meteo martedì tra instabilità e acquazzoni

Martedì si preannuncia una giornata all'insegna di instabilità e acquazzoni, con un mix di temporali intensi al Nord e condizioni più soleggiate altrove. La situazione meteo evolve rapidamente, portando piogge persistenti e fenomeni violenti in diverse regioni. È importante rimanere aggiornati per gestire al meglio questa giornata variabile, tra momenti di sole e improvvisi rovesci che potrebbero influenzare i vostri piani.

Le situazione. Secondo le previsioni meteo, al Nord temporali anche forti nella notte sul Triveneto, più isolati su Lombardia ed Emilia Romagna, in attenuazione in giornata. Altrove più soleggiato, ma tra il pomeriggio e la sera nuovo peggioramento su Alpi e Triveneto con ripresa di piogge e temporali. Al Centro piogge e qualche temporale sin dalle prime ore della giornata su Toscana interna, Marche, Umbria e interne laziali, in graduale attenuazione in giornata con schiarite. Più soleggiato su Toscane e Lazio occidentale. Al Sud qualche pioggia o temporale al mattino su Campania e Lucania, al pomeriggio localmente sull’alta Calabria tirrenica, ma in attenuazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it