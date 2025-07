Attacco e centrocampo l’Ancona pescherà i jolly di peso dalla serie C

L’Ancona Pescherì si prepara a dominare la prossima stagione con un mix di esperienza e giovani talenti. Dopo aver confermato figure chiave come Pietro Bartoccetti e David Luconi, la società lavora alacremente per completare il roster con innesti di peso, tra cui Zinon Kouko, Salvati, Mengucci e Cericola. La squadra si sta plasmando per affrontare con determinazione il futuro. La firma di Cericola segna un’altra tappa importante nel progetto ambizioso dei biancorossi.

Il lavoro di ricostruzione della squadra e della società del prossimo anno procede velocemente, dopo le riconferme del team manager Pietro Bartoccetti e dell'addetto stampa David Luconi, in settimana dovrebbero arrivare le firme definitive dell'attaccante ivoriano Daniel Zinon Kouko, ma anche quelle dei due portieri classe 2005, l'ex Roma City Gregorio Salvati e l'ex Monterotondo Giulio Mengucci. La firma dell'esterno d'attacco Matteo Cericola potrebbe invece slittare alla prossima settimana. Ma lo staff di mister Agenore Maurizi sta procedendo velocemente nel completamento dello scacchiere biancorosso della prossima stagione: in dirittura d'arrivo ci sarebbe l'under classe 2006 Tommaso Proromo, di scuola Latina e Lazio, centrale di centrocampo che andrebbe ad allungare il pacchetto già composto da Luca Gelonese e da Alessandro Miola.

