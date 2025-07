crt cerca un fisioterapista un tnpee e un infermiere

Se sei un professionista qualificato alla ricerca di nuove opportunità, questa è la tua occasione! La CRT – Clinica di Riabilitazione Toscana di Arezzo sta cercando fisioterapisti, TNPEE e infermieri motivati e competenti per rafforzare il proprio team. Se possiedi i requisiti richiesti e desideri contribuire a un progetto di eccellenza nel campo della riabilitazione, continua a leggere e scopri come candidarti.

Arezzo, 8 luglio 2025 – La CRT, Clinica di Riabilitazione Toscana, ha indetto una selezione per l’assunzione di 1 fisioterapista, 1 TNPEE (Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva) e di 1 infermiere. Sono necessari alcuni requisiti generali: cittadinanza italiana, idoneità psico fisica, godimento dei diritti civili e politici, non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; assenza di condanne penali. Per il profilo di fisioterapista e di TNPEE sono richieste la laurea, iscrizione all’Ordine professionale, polizza assicurativa per colpa grave. 🔗 Leggi su Lanazione.it