Traffico di migranti 25 stranieri arrestati

25 cittadini stranieri sono finiti in carcere nell'ambito dell'operazione internazionale 'Medusa' coordinata dalla Dda di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Traffico di migranti, 25 stranieri arrestati

In questa notizia si parla di: stranieri - traffico - migranti - arrestati

Indonesia, stranieri arrestati per traffico di stupefacenti: rischiano pena di morte - In Indonesia, il rischio di pene severe grava su chi viene arrestato per traffico di stupefacenti, con la minaccia della pena di morte.

Due scafisti sono stati arrestati a Pozzallo (RG) da Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Entrambi cittadini stranieri, sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di violenze nei confronti dei migranti che trasportavano su una precaria imb Vai su Facebook

Arrestati in Germania due passeur legati al traffico di migranti sul confine italo-sloveno; Migranti, da Milano all'estero con bus internazionali: arrestati passeur e autisti corrotti; Milano, traffico clandestini alla stazione dei bus di Lampugnano.

Traffico di migranti, 25 arresti a Reggio Calabria: organizzati oltre 30 sbarchi, giro d'affari da 10 milioni di euro - Organizzavano tutte le fasi della traversata dei migranti lungo la rotta del Mediterraneo orientale, dalla Turchia fino alla provincia di Reggio Calabria. Come scrive msn.com

Traffico di migranti, 25 arresti a Reggio Calabria - Organizzavano tutte le fasi della traversata dei migranti lungo la rotta del Mediterraneo orientale, dalla Turchia fino alla provincia di Reggio Calabria. Segnala msn.com