Allerta maltempo in Lombardia e Veneto

Il maltempo continua a scuotere il Nord Italia, con frane, allagamenti e temperature in picchiata. In Cadore, la Statale 51 di Alemagna è nuovamente interessata da una frana, mentre Miane si prepara all'evacuazione. Veneto e Friuli Venezia Giulia affrontano esondazioni e danni ingenti. Con allerte arancioni e centinaia di interventi, le regioni sono in prima linea contro questa emergenza. La situazione richiede massima attenzione: ecco cosa sta accadendo e come proteggersi.

9.04 Il maltempo nel Nord Italia continua a provocare disagi. In Cadore si è rimessa in movimento la frana che interessa la Statale 51 di Alemagna tra Cortina e San Vito, nel Bellunese. Frane anche a Miane, nel Trevigiano, ed alcuni evacuati. Esondato il Meschio in Veneto come in Friuli Venezia Giulia (qui anche il Grava). Allerta arancione in Lombardia e Veneto, centinaia gli interventi dei Vigili del fuoco. Crollo repentino delle temperature in tutta Italia, dopo l'ondata di afa che si è registrata nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo - L'intera regione Veneto si prepara ad affrontare una potente ondata di maltempo, con temporali intensi e il rischio di grandine che minacciano la sicurezza delle comunità.

