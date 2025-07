Il mistero del nonno che ha viaggiato per 13mila km per il diploma del nipote ma è scomparso poche ore dopo

Il viaggio incredibile di Reuben Waithaka, partito dal Kenya per consegnare il diploma al nipote in Alabama, si trasforma in un enigma senza risposta: 13.000 km di dedizione, poi la scomparsa improvvisa e inspiegabile. Questa storia struggente solleva interrogativi inquietanti sulla sua salute mentale e sul vero motivo di quella rischiosa avventura. Un racconto che cattura il cuore e lascia con più domande che risposte. Continua a leggere.

La storia di Reuben Waithaka arrivato dal Kenya in Alabama il 15 maggio scorso e sparito il giorno dopo senza lasciare alcuna traccia ma solo sconforto tra i parenti. Una scomparsa tanto improvvisa quanto misteriosa che ha spinto i familiari a prendere in considerazione la possibilità che l'uomo soffrisse di demenza non diagnosticata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mistero - nonno - viaggiato - 13mila

Il mistero del nonno che ha viaggiato per 13mila km per il diploma del nipote ma è scomparso poche ore dopo.

Il mistero del nonno che ha viaggiato per 13mila km per il diploma del nipote ma è scomparso poche ore dopo - La storia di Reuben Waithaka arrivato dal Kenya in Alabama il 15 maggio scorso e sparito il giorno dopo senza lasciare alcuna traccia ma solo sconforto ... Si legge su fanpage.it

Grande Fratello, Federico Massaro e il mistero del nonno: «Un pezzo importante dell'Italia». Ecco chi è - Il Messaggero - Grande Fratello, Federico Massaro e il mistero del nonno: «Un pezzo importante dell'Italia». Lo riporta ilmessaggero.it