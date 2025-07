Roma assalto sudamericano | Wesley e Rios gli obiettivi prioritari

Con l’approdo del raduno estivo alle porte, la Roma si prepara a una sessione di mercato cruciale, con Wesley e Rios come obiettivi prioritari. La dirigenza lavora intensamente per accontentare le richieste di Gasperini, sfidando le limitazioni dell’ultimo Settlement Agreement. Il futuro dei due talenti sudamericani potrebbe presto prendere forma, scrivendo un nuovo capitolo entusiasmante nella storia giallorossa.

Il mercato della Roma entra in una fase decisiva con l’avvicinarsi del raduno del 13 luglio. La dirigenza è al lavoro per soddisfare le richieste di Gian Piero Gasperini. Come riporta Il Tempo, nonostante le limitazioni dettate dall’ultimo anno di Settlement Agreement con l’UEFA, la società è pronta a fare ogni sforzo possibile per accontentare il tecnico piemontese. Wesley nel mirino: contatti fitti col Flamengo. Il nome in cima alla lista dei desideri di Gasperini per la fascia destra è quello di Wesley, classe 2003 del Flamengo. La trattativa è viva, anche se il club brasiliano chiede 25 milioni di euro fissi, più 3 milioni di bonus, e retende di mantenere una clausola del 10% sulla futura rivendita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it