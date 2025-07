Wimbledon 2025 | la coda bassa di Sophie di Edimburgo e gli altri beauty look più belli di star e reali

Scopri i beauty look più iconici di Wimbledon 2025, dove eleganza e stile si incontrano tra le righe e i fan più fashion. Dalla raffinata coda bassa di Sophie di Edimburgo alle tendenze capelli di Carole Middleton, senza dimenticare le manicure impeccabili di Leomie Anderson, ogni dettaglio svela il volto glamour delle star e delle reali durante il prestigioso torneo. Un viaggio tra eleganza e tendenze che non puoi perdere!

Dalla pratica e sempre valida acconciatura della duchessa al bob con riga laterale di Carole Middleton passando per la french manicure di Leomie Anderson. Tutti i beauty look più belli di star e reali tra gli spalti del celebre torneo di tennis.

