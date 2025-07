Roberto Benigni vince la battaglia legale contro l'Agenzia delle Entrate | di cosa era stato accusato l'attore

Roberto Benigni trionfa in una battaglia legale contro l’Agenzia delle Entrate, che lo aveva accusato di tassare erroneamente la vendita di quote societarie come se fosse la cessione di un’intera azienda. Dopo due sconfitte, la Cassazione ha finalmente stabilito la sua innocenza, riconoscendo il suo diritto di non essere tassato in modo ingiusto. La vicenda si conclude così con una vittoria importante per l’attore e per tutti i contribuenti. Continua a leggere.

La Cassazione ha dato ragione a Roberto Benigni in una battaglia legale con l’Agenzia delle Entrate, stabilendo che la vendita di quote societarie non può essere tassata come se fosse la cessione di un’intera azienda. L’attore aveva perso nei giudizi di primo e secondo grado. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: roberto - benigni - battaglia - legale

Roberto Benigni presenta 'Il Sogno': Europa come visione condivisa - Roberto Benigni e Michele Ballerin, insieme a Stefano Andreoli, presentano "Il sogno. L'Europa si è desta!", un viaggio entusiasmante nell'idea di Europa come visione condivisa.

Roberto Benigni vince la battaglia legale contro l'Agenzia delle Entrate: di cosa era stato accusato l'attore; Eva Grimaldi, dal flirt con Roberto Benigni al matrimonio con Imma Battaglia e l'incubo dipendenza dall'alcol:; Benigni e “Il Sogno”: una lezione sull’Europa e sulla verità.

Roberto Benigni vince la battaglia legale contro l’Agenzia delle Entrate: di cosa era stato accusato l’attore - La Cassazione ha dato ragione a Roberto Benigni in una battaglia legale con l’Agenzia delle Entrate, stabilendo che la vendita di quote societarie non ... Secondo fanpage.it

Eva Grimaldi, dal flirt con Roberto Benigni al matrimonio con Imma Battaglia e l'incubo dipendenza dall'alcol: «Il punto più basso della mia vita» - Leggo.it - Eva Grimaldi e Imma Battaglia, oggi, sabato 22 marzo, saranno ospiti nello studio di Verissimo per la loro prima intervista di coppia. Lo riporta leggo.it