MotoGP Germania dove vedere la gara del Sachsenring | gli orari tv di Sky e TV8 in streaming su NOW

Se sei appassionato di MotoGP, non puoi perderti l’evento imperdibile dal Sachsenring! L’11° appuntamento della stagione ti aspetta con prove, qualifiche, Sprint Race e gare in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Inoltre, il grande spettacolo sarà trasmesso anche su TV8 a partire da sabato, per garantirti un’esperienza coinvolgente e senza precedenti. Resta sintonizzato e preparati a vivere ogni emozione!

La copertura televisiva dell'11° appuntamento della stagione: le prove, le qualifiche, la Sprint Race e le gare in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. L'evento verrà trasmesso live anche su TV8 a partire dalla giornata di sabato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP Germania, dove vedere la gara del Sachsenring: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW

