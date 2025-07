Leoni Inter per Chivu resta la priorità del mercato | si studia l’offerta giusta cosa serve

L'Inter punta deciso su Cristian Chivu, considerato ancora la priorità nel mercato per rafforzare la difesa. Con l’interesse rivolto a Giovanni Leoni, il club nerazzurro studia attentamente l'offerta migliore per assicurarsi un rinforzo di qualità. Ma quale strategia adottare? E cosa serve davvero per concludere l’affare? La risposta risiede nella capacità di negoziazione e nella scelta dell’investimento più vantaggioso.

Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’ Inter ha individuato in Giovanni Leoni il rinforzo ideale per la propria difesa, ma la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice. Come riportato dal Corriere dello Sport, Cristian Chivu ha ribadito durante l’incontro con la dirigenza nerazzurra che, dopo gli acquisti di Petar Sucic, Luis Henrique e Bonny, il reparto difensivo è la priorità assoluta per il mercato in entrata. In cima alla lista c’è proprio Leoni, giovane talento classe 2007 del Parma, che, nonostante la sua giovane età, è già visto come un elemento su cui fare affidamento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, per Chivu resta la priorità del mercato: si studia l’offerta giusta, cosa serve

In questa notizia si parla di: inter - leoni - chivu - resta

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

? Inter, Chivu chiede Leoni ? a cura di Fabrizio Cocchiarone #LBDV Vai su Facebook

Inter, Chivu rescinde col Parma: Grazie!. Ad Appiano per il primo allenamento; Calciomercato Inter, Chivu pensa alla difesa: Mosquera e Leoni per il nuovo muro; Inter, pista Leoni molto calda: il legame con Chivu può agevolare l’affare.

Leoni, l’Inter vuole chiudere! Ma prima serve una cessione: via Bisseck? – CdS - L’Inter continua a tenere il faro acceso su Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma, individuato da Chivu come il rinforzo prioritario per - Lo riporta inter-news.it

Pagina 0 | L’Inter vende e poi compra: la priorità è Leoni - Ieri summit di due ore tra il tecnico e i dirigenti dell’Inter per fare il punto: il Parma continua a fare muro per il suo gioiello di 18 anni. Da corrieredellosport.it