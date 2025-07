Torneo internazionale per l’Under 11

Si è conclusa ieri pomeriggio l'esperienza internazionale dell'Under 11 del Cesena FC, che nel fine settimana appena concluso è stata impegnata nella prestigiosa Lg Cup, torneo giovanile internazionale svoltosi a Stoccarda. La manifestazione, riservata alla categoria 2015, si è disputata interamente nella città tedesca e ha visto i bianconeri affrontare varie squadre professionistiche da venerdì 4 a domenica 6 luglio, tra le quali TSG Hoffenheim, FC Norimberga, FC Kaiserslautern, FC Zurigo, FC Augsburg e Friburgo. Un'esperienza indimenticabile quella vissuta dai giovani bianconeri accompagnati da Alessandro Giacomuzzi e da Giacomo Bianchi, come testimoniato da Fabrizio Faro, responsabile dell'attività di base del Cavalluccio, che ha preso parte alla trasferta tedesca insieme ai ragazzi ed alle loro famiglie.

