Arrampicata Brava Giulia La Coppa Italia speed è tua

È da poco andato in scena a San Tomaso Agordino l’emozionante show della Coppa Italia Speed, che ha visto affrontarsi gli atleti più veloci d’Italia sulla parete verticale. Nelle qualifiche di questa quarta ed ultima tappa di Coppa, in campo femminile, è stata l’atleta scandianese Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito) a tenere banco, con un validissimo 7,17’’. La fase finale è stata piena di colpi di scena, in primis per l’uscita di gara agli ottavi della favorita Randi. Ha conquistato l’oro Emma Campa che, in finale, col tempo di 7,63", ha avuto la meglio su Agnese Fiorio. Bronzo per Eva Mengoli che ha superato Alessia Lugli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it