Pugilato Edera e Comune preparano ‘Boxe sotto le stelle’

L’atmosfera si infiamma sotto il cielo stellato di Forlì, dove il pugilato incontra il cuore pulsante della città. Dopo il successo delle prime due edizioni, la ‘Boxe sotto le stelle’ torna il 16 luglio, portando sport, passione e spettacolo in una cornice magica. Per eventi del genere c’è sempre un grande flusso di gente in piazza e per le vie del centro, oltre a un’incredibile energia che unisce tutta la comunità.

Procedono a gonfie vele gli appuntamenti dei 'Mercoledì in corso', finora ricchi di eventi tra musica, sport e spettacoli. La prossima settimana, il 16 luglio, ecco la seconda kermesse a tema di discipline pugilistiche, come già accaduto in passato. Terza edizione della 'Boxe sotto le stelle', promossa dalla sezione specifica dell'Edera Forlì. "Per eventi del genere c'è sempre un grande flusso di gente in piazza e per le vie del centro, oltre a una bella atmosfera di rispetto reciproco sul ring tra gli avversari e con i giudici di gara – sottolinea l'assessore allo sport, Kevin Bravi (nella foto, al centro con gli altri organizzatori) –.

