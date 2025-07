Calciomercato Juventus possibile asse con l’Al Hilal | non solo Vlahovic nei discorsi può rientrare anche quel bianconero! Cosa filtra

Il calciomercato della Juventus si infiamma: oltre a Vlahovic, le ultime indiscrezioni suggeriscono che potrebbe entrare in orbita saudita anche un altro bianconero. Le trattative con l’Al Hilal sembrano intensificarsi, alimentando sospetti e curiosità tra i tifosi. Cosa bolle in pentola? Scopriamo insieme le novità e quali sono i nomi caldi nel mirino del club di Riyad.

e le ultimissime. L’asse di mercato tra Juve  e Al Hilal  potrebbe decollare nei prossimi giorni, con il club saudita che ha messo nel mirino Dusan Vlahovic. L’ Al Hilal  ha da tempo manifestato interesse per il centravanti serbo, e ora, nei colloqui in corso tra i due club, potrebbe emergere una soluzione che coinvolga anche Nico Gonzalez. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve  potrebbe proporre anche il cartellino di Gonzalez, in uscita. Il futuro di Nico Gonzalez  alla Juve  è ormai incerto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, possibile asse con l’Al Hilal: non solo Vlahovic, nei discorsi può rientrare anche quel bianconero! Cosa filtra

In questa notizia si parla di: asse - vlahovic - juventus - possibile

Juventus, asse caldo col Milan: da Vlahovic a Tomori, quanti intrecci - L'asse caldo tra Juventus e Milan infiamma il mercato: da Vlahovic a Tomori, sono tanti i intrecci che tengono con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori.

Tra le ipotesi più suggestive che stanno infiammando l’asse tra Juventus e il calciomercato Milan spicca uno scambio che, se concretizzato, avrebbe del clamoroso: Dusan Vlahovic in rossonero e Theo Hernandez in bianconero. LEGGI LA NOTIZIA NEL PRI Vai su X

Tuttosport - Tomori e lo scambio Theo Hernandez-Vlahovic: si scalda l'asse Milan-Juventus? Vai su Facebook

Juventus, asse caldo col Milan: da Vlahovic a Tomori, quanti intrecci; La Juventus brand new sull'asse Milan mette Vlahovic, Allegri muove le fila per Theo e Tomori. La verità su Gyokeres e Osimhen; Tuttosport - Dal clamoroso scambio Vlahovic-Theo Hernandez a Tomori: cosa può succedere sull'asse Juventus-Milan.

Vlahovic Juve, il serbo piace molto ad Allegri: il piano del Milan per l’attaccante è chiaro. Questo dettaglio sarà decisivo nel possibile affare - Vlahovic Juve, il serbo piace molto ad Allegri: le ultimissime novità sul futuro dell’attaccante bianconero La Juventus e Dusan Vlahovic continuano a essere al centro di discussioni sul mercato, con i ... Come scrive juventusnews24.com

Vlahovic Juve, il futuro è un rebus, ma intanto l’attaccante chiama Allegri - Juve, rimane in ballo il futuro di Dusan Vlahovic: i bianconeri sperano di convincerlo a spalmare l’ingaggio, se no sarà cessione Il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco in casa Juve. Segnala calcionews24.com