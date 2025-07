Serie C La Pianese non vuole smettere di sognare | Si riparte ’Sul Monte si tifa più forte’ la campagna abbonamenti

La Pianese si prepara a una nuova avventura in Serie C, con il cuore colmo di passione e determinazione. Lo slogan “Sul Monte si tifa più forte” incarna l'orgoglio e il legame speciale tra la squadra e i suoi tifosi, pronti a sostenere ancora una volta le zebrette nel loro cammino verso nuovi traguardi. Dopo una stagione memorabile, le aspettative sono alte: è il momento di rinnovare l’abbonamento e continuare a sognare insieme.

‘Sul Monte si tifa più forte’. È questo lo slogan scelto dalla Pianese per la campagna abbonamenti 202526: un richiamo diretto al senso di appartenenza che lega la squadra alla sua gente e ai colori bianconeri. "Dopo una stagione straordinaria, le zebrette non vogliono smettere di sognare – spiega la società –. I tifosi pianesi, protagonisti assoluti già nella prima storica annata tra i professionisti disputata tra le mura amiche del Comunale, hanno dimostrato di che pasta sono fatti. Ora è il momento di ripartire insieme, con ancora più forza, ancora più cuore. È l’ora di fare il bis. È il momento di tornare sugli spalti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C. La Pianese non vuole smettere di sognare: "Si riparte» ’Sul Monte si tifa più forte’, la campagna abbonamenti

In questa notizia si parla di: pianese - smettere - sognare - monte

Serie C. La Pianese non vuole smettere di sognare: Si riparte» ’Sul Monte si tifa più forte’, la campagna abbonamenti; #SulMonteSiTifaPiùForte: ecco la campagna abbonamenti della Pianese.

Serie C. La Pianese non vuole smettere di sognare: "Si riparte» ’Sul Monte si tifa più forte’, la campagna abbonamenti - È questo lo slogan scelto dalla Pianese per la campagna abbonamenti 2025/26: un ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Pianese, Formisano: "Giusto sognare. E i playoff non devono rappresentare una paura" - TUTTOmercatoWEB.com - Sognare: questa è la parola d’ordine in casa Pianese, che in questo momento sta letteralmente volando. Da tuttomercatoweb.com