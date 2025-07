il mercato in uscita definite due nuove operazioni

Il mercato in uscita del Empoli si arricchisce di due nuovi movimenti, tra cui il trasferimento del giovane portiere, classe ...

Oltre al passaggio a titolo definitivo del centrocampista Francesco Pio Vallarelli alla Reggiana in Serie B (tra l’altro sarà subito avversario dell’Empoli a Ferragosto nel primo turno di Coppa Italia), dopo l’ultima stagione trascorsa in prestito in Serie C tra Trento e Giugliano (22 presenze complessive), l’ Empoli ha definito anche altre due operazioni ‘minori’ in uscita di calcio mercato. Entrambe riguardanti altrettanti portieri. Il classe 2004 Emiliano Filippis giocherà ancora in prestito alla Pianese in Serie C, dove nell’ultima stagione ha esordito nella terza serie italiana giocando i 180 minuti contro Legnago e Pineto, per altro riuscendo a non subire gol in entrambe le sfide. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net