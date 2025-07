Un duca all' improvviso | stasera 8 luglio 2025 in prima serata il film romantico su Rai 1

Stasera, 8 luglio 2025, su Rai 1 va in onda un imperdibile film romantico che vi lascerà senza fiato. Diretto da Kevin Fair, questa pellicola del 2025 porta sul grande schermo la storia di un meccanico statunitense che sorprendentemente scopre di avere sangue blu inglese. Una trama avvincente che mescola emozioni, scoperta e un tocco di regalità: non perdetevi questa serata speciale!

