Ufficiale ai rossoneri arrivano 25 milioni Theo all’Al-Hilal | Ha scelto lui

Il trasferimento di Theo Hernandez all'Al-Hilal segna un capitolo emozionante nel calcio internazionale: con 25 milioni di euro, il francese lascia il Milan per un’offerta allettante e un contratto da sogno. La sua decisione ha sorpreso molti, ma riflette la volontà di un campione di affrontare nuove sfide. È un addio che apre una nuova avventura, lasciando un segno indelebile nel cuore rossonero e nel panorama calcistico globale.

"Theo Hernandez ha fatto una scelta diversa, è un grandissimo giocatore e gli auguro le migliori fortune". Così Massimiliano Allegri ha congedato l’esterno sinistro francese, non convocato (come Bennacer) per il raduno e ormai in partenza per l’Arabia dove l’attende l’Al-Hilal (da un paio di settimane c’è l’accordo verbale fra le due parti) e un ricchissimo contratto (ingaggio quadruplicato, passa dai 4,5 milioni attuali ai 18 milioni a stagione). Un saluto telegrafico senza troppi commenti ("Le scelte sono sempre condivise") anche se non tutti sono convinti che la decisione di separare le strade dopo sei anni in maglia rossonera sia solo del calciatore, reduce da una stagione complicata dal punto di vista tecnico e comportamentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net