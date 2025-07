Arezzo entusiasmo per Varela Oggi l’arrivo a Rigutino e la firma

Arezzo si anima con entusiasmo per l’arrivo di Varela, un acquisto che promette spettacolo e qualità. Con la firma di Andrea Lorentini, il club si rafforza ulteriormente, puntando su esplosività, corsa e tecnica di alto livello. Muhamed "Momo" Varela Djamanca rappresenta il mix perfetto di fisicità e talento, pronto a elevare l’attacco amaranto. In attesa di conoscere il futuro di Pattarello, questa mossa rinforza il progetto e accende le speranze dei tifosi.

di Andrea Lorentini Esplosività, corsa e tecnica al servizio di Bucchi e dell’. Muhamed Varela Djamanca, detto "Momo" rappresenta un bel mix di qualità e fisicità per alzare il livello dell’ attacco amaranto. In attesa di capire quale sarà il futuro di Pattarello, Cutolo ha inserito in organico un ottimo profilo che allunga le rotazioni sugli esterni e offre un ulteriore freccia al tridente nel 4-3-3 di partenza. Un colpo che rinforza il Cavallino. Il giocatore della Guinea Bissau, con passaporto portoghese, è atteso in giornata a Rigutino per la firma sul contratto. Destro naturale, ma bravo nel concludere anche con il mancino, Varela è un esterno offensivo abile anche nel giocare a supporto degli attaccanti o a ricoprire lui stesso il ruolo di seconda o prima punta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arezzo, entusiasmo per Varela. Oggi l’arrivo a Rigutino e la firma

