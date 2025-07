lazio operazione cessione ma niente svincolati

La Lazio si prepara a un'estate di stabilità, senza operazioni di mercato né svincolati all’orizzonte. Con una strategia chiara e condivisa da Lotito e Fabiani, i biancocelesti puntano a consolidare la rosa attuale, evitando rivoluzioni improvvise. La finestra di mercato si apre, ma la volontà è quella di mantenere l’equilibrio, confidando nel valore già presente. Il 31 luglio segnerà un momento decisivo in questa continua fase di dialogo tra ambizione e prudenza.

Si va avanti così. Non sono previsti acquisti col mercato bloccato e la strategia di base, a meno di clamorosi ribaltoni, è quella di non ricorrere agli svincolati a prescindere dalla data del possibile tesseramento (novembre secondo le norme attuali ma con possibile anticipazione una volta che la nuova commissione si sarà insediata). Il presidente Lotito e il ds Fabiani sono convinti che la squadra sia completa così, non va smontata. Il 31 luglio, poi, scadono le clausole da 56 milioni per Guendouzi e 50 per Rovella ma entrambi dovrebbero restare alla Lazio come richiesto espressamente da Sarri. 🔗 Leggi su Iltempo.it