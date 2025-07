Portato via con l’elisoccorso Mario Adinolfi la confessione sul malore all’Isola dei Famosi

Portato via con l’elisoccorso, Mario Adinolfi ha svelato un lato inedito della sua esperienza all’Isola dei Famosi 2025. La sua avventura, segnata da sfide estreme e dirompenti emozioni, ha rivelato anche un malore improvviso che ha messo in allarme tutti. In una lunga intervista, Adinolfi racconta il suo percorso di resilienza e rinascita, mostrando come anche nelle situazioni più difficili si possa trovare la forza di andare avanti.

L’esperienza di Mario Adinolfi all’ Isola dei Famosi 2025 si è rivelata ben più estrema di quanto il pubblico abbia potuto immaginare. Il giornalista e politico romano, conosciuto anche per la sua corporatura importante, è sbarcato in Honduras con un peso di ben 221 chili. Un numero destinato a cambiare drasticamente nel corso delle settimane, ma che ha portato con sé conseguenze fisiche e psicologiche importanti. In una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, Adinolfi ha raccontato senza filtri il percorso vissuto durante il reality show, definendolo “una vera Via Crucis”. Alla finale del 2 luglio, dopo quasi due mesi di sopravvivenza in condizioni limite, il suo corpo aveva perso ben 34 chili, di cui sei o sette già nel pre-Isola, grazie a una dieta rigidissima a base di riso e pollo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: adinolfi - portato - mario - isola

“Portato via in elisoccorso", Mario Adinolfi rivela il malore avuto a L'Isola (mai mostrato in TV) #isola Vai su X

L'Isola dei famosi ha lasciato strascichi in molti concorrenti. Dopo Mario Adinolfi, anche Loredana Cannata ha postato una foto dall'ospedale. L'attrice si era sottoposta ad alcuni controlli dopo il ritorno dall'Honduras, e ora è stata ricoverata in cardiologia: l'incid Vai su Facebook

Mario Adinolfi sull’anoressia di sua figlia Clara: “È un inferno, ma ne usciremo”; Isola, la resa dei conti tra Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi: Ho capito che non eri quello che avevo percepito; L'Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi finalista: chi è? Quanti chili ha perso il giornalista.

A L’Isola Mario Adinolfi ha avuto un malore ed è stato portato via in elisoccorso. L’episodio non è mai mostrato in TV - A L'Isola Mario Adinolfi ha avuto un malore ed è stato portato via in elisoccorso. Come scrive novella2000.it

Mario Adinolfi: “Dopo i 34 Kg persi all’Isola voglio continuare a dimagrire. Fucili contro gli omosessuali? Non sono un mostro” - it ripercorre le tappe di questa esperienza: le cadute e il grave malore, la promessa ... Scrive fanpage.it