Ieri in Campania | cade dal tetto operaio perde la vita

Una giornata drammatica in Campania, segnata da tragici eventi e sviluppi giudiziari che scuotono la regione. Ieri, un incidente mortale sul tetto di un cantiere ha spezzato una vita, mentre a Avellino l’ex sindaco Gianluca Festa si trova sotto processo per gravi imputazioni. Questi accadimenti ci ricordano come cronaca e giustizia siano strettamente intrecciate nel tessuto quotidiano della Campania, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 7 luglio 2025 Avellino – Con le accuse di corruzione, peculato, rivelazione del segreto d'ufficio e associazione a delinquere, la Procura di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Con lui, nell'ambito della vasta inchiesta denominata "Dolcevita" richiesta di proceso anche per altre 27 persone coinvolte nei vari filoni di indagine con diverse e distinte ipotesi di reato. ( LEGGI QUI ) Benevento – Un sito di trasferenza provvisoria sarĂ realizzato a Casalduni nell'ambito di un piĂą complesso di interventi da circa 50 milioni di Euro per la funzionalizzazione di questo sito produttivo nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Ieri in Campania: bimba di 3 anni cade dalla finestra di casa. Bancarotta da 16 milioni nel Sannio - Ieri, in Campania, una drammatica giornata di cronaca ha visto una bimba di 3 anni cadere dalla finestra di casa.

