Il mistero Tajani, tra il futuro di Forza Italia e la sindrome Monza, cattura l’attenzione più del solito. In un panorama politico spesso prevedibile, le mosse dell’energico leader azzurro suscitano curiosità, soprattutto per la sua ripetitiva insistente sulla questione dello Ius Scholae. Ma cosa nasconde davvero questa costante retromarcia estiva? Scopriamolo insieme, perché nel mondo della politica nulla è mai come sembra.

Bisogna ammetterlo, ci sono misteri più appassionanti. Ma nel mare piccolo della politica italiana quello di Antonio Tajani desta una qualche curiosità, almeno per un paio di motivi. Il primo è la coazione a ripetere. Ogni estate, più o meno in questo periodo, il segretario di Forza Italia tira fuori dal cassetto il tema dello Ius Scholae. E ogni estate, più o meno nello stesso periodo, viene respinto con perdite dai suoi alleati di governo e persino da molti dei compagni di partito che bollano la sortita come velleitaria. Persino Noi moderati, ovvero la piccola dependance degli scarti azzurri in cerca di sopravvivenza politica, ha perculato il prode Antonio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il mistero Tajani, il futuro di Forza Italia e la sindrome Monza

