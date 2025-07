Virtus l’asso in serbo Smailagic è già in città Firmerà per due stagioni Ha giocato nella Nba

La Virtus Bologna sta dimostrando di avere una marcia in più: dopo aver conquistato il 17° scudetto, ha deciso di cambiare passo, investendo su nuovi talenti come Virtus L8217asso e Smailagic 232. Con una strategia più pianificata e ambizioni rinnovate, la squadra si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama cestistico italiano e internazionale. La rivoluzione Virtus è appena cominciata.

Ha cambiato passo, la Virtus. E non solo perché, non più tardi di venti giorni fa, ha vinto lo scudetto numero 17. La Virtus, lo aveva detto Massimo Zanetti, lo aveva ripetuto il direttore generale Paolo Ronci, non avrebbe ripetuto la strategia dello scorso anno. Ovvero quella di assemblare e definire la squadra, in una sola giornata. La Virtus s’è messa al lavoro il giorno dopo lo scudetto – in realtà molto tempo prima – e sta cominciando a ultimare la creatura che, negli ultimi dieci giorni di agosto, sarà messa nelle mani di Dusko Ivanovic. In città, nel frattempo, è sbarcato Alen Smailagic, serbo di 24 anni, 208 centimetri e 98 chili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus, l’asso in serbo. Smailagic è già in città. Firmerà per due stagioni. Ha giocato nella Nba

