Fedriga il Governatore più amato d’Italia anche nel 2025

Fedriga, il governatore che incarna l’efficienza e il sorriso, si conferma anche nel 2025 come il leader regionale più amato d’Italia. La sua capacità di ascoltare e guidare con tenacia ha conquistato non solo il Friuli Venezia Giulia, ma anche il cuore di molti cittadini italiani. Una conferma che rafforza la sua posizione come figura di riferimento per un futuro di crescita e stabilità nel nostro Paese.

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, si conferma anche nel 2025 come governatore di Regione più apprezzato d'Italia

Massimiliano Fedriga al primo posto tra i presidenti di Regione più apprezzati d’Italia Con il 66,5% di gradimento, secondo il sondaggio Governance Poll 2025 de Il Sole 24 Ore, il nostro Presidente si conferma il governatore più amato del Paese. #sond Vai su Facebook

