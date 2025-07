Perugia l’Argentina si avvicina Ma il mercato ancora non decolla

Perugia si prepara con entusiasmo all’imminente raduno in Argentina, ma il mercato resta ancora in stand-by. Domani sera i biancorossi si riuniranno a Pian di Massiano, dando il via a una fase cruciale di preparazione e trattative. Con l’incertezza che aleggia, cresce la speranza che questa giornata possa essere decisiva per chiudere qualche operazione importante, portando finalmente quella svolta tanto attesa. Perché con il passare delle ore quello che…

Ultime ore prima del raduno. I biancorossi convocati per il ritiro in Argentina domani sera si ritrovano a Pian di Massiano. Appuntamento in serata, per poi iniziare, giovedì, test fisici, visite mediche e prime sedute di allenamento all'antistadio. Sono giorni caldi anche per il mercato e domani potrebbe essere il giorno giusto per chiudere qualche operazione aperta. Almeno questa è la speranza. Perché con il passare delle ore quello che appariva certo non sembra esserlo più. Il Perugia potrebbe anche lasciare Pian di Massiano con i giocatori attualmente in organico. Sarebbe un problema per Vincenzo Cangelosi che vorrebbe lavorare con un gruppo quasi pronto, soprattutto perché la squadra andrà in ritiro in un Paese difficile da raggiungere da chi deciderà di firmare col Grifo in queste due settimane.

